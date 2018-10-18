Kanal D'nin 'Bir Umut'la ekrana sürdüğü dizisinin fişi çekildi

Yeni diziler reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca mecburen final yoluna gidiyorlar. Ekranlarda tutunamayan dizilerden bir yenisi de Kanal D ekranlarında yayınlanan ve farklı hikayesi ile dikkat çeken Bir Umut Yeter dizisi oldu.
Kanal D ekranlarında yayına başlayan Bir Umut Yeter dizisi seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. Bu hafta 3.bölümü ile erkana gelen dizi 3 hafta sonra 6.bölümü ile final yapacak.
Peki, başrollerini Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi isimlerin paylaştığı Bir Umut Yeter dizisi final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, Bir Umut Yeter final bölümü detayları...
Ekranların kıyasıya rekabet içinde olduğu bu dönemde reytinglerde tutunamayan dizi ve programlar bir bir kayıyor. Şimdi ise final yapan isim MF Yapım imzalı proje Bir Umut Yeter Oldu.
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