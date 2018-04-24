Kanal D'nin bir dizine daha final hem de en efsanesi!

Kanal D'nin bu sezon sonunda efsane bir dizisine final yaptıracağı zaten iddi ediliyordu ancak Sina Koloğlu yazdığı yazısında bu iddialaır güçlendirecek başka bir iddiaya daha yer verdi. Kanal D'nin bitirmesi beklenen o dizi hangisi?

Kanal D'nin bir dizine daha final hem de en efsanesi!

Dizileriyle yıldızı barışmayan kanallardan biri de Kanal D. O kadar hızlı, diziler başlıyor ve bitiyor ki takip etmesi hayli güç. Nitekim, Kanal D'nin daha sezon kapanmadan efsaneleşen, büyük umutlar vaad eden birçok dizisine veda edeceğiz. Onlara bir yenisi daha eklenmiş olabilir. Peki Kanal D'nin hangi dizisi bitecek? İşte detaylar.

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Kanal D'nin bir dizine daha final hem de en efsanesi!

BÜYÜK OYNADI BÜYÜK PATLADI; Mehmed Bir Cihan Fatihi, daha başlamadan aylar önce konuşulmaya başlamıştı. Sağlam bir oyuncu kadrosu ve yüksek maaliyetli bir dizi olarak beklentiyi büyüttü. Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümünden dikkat çeksede daha sonra fena patladı ve ani final kararı aldı.

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Kanal D'nin bir dizine daha final hem de en efsanesi!

BİTECEĞİ KESİNLEŞTİ; Final kararı en çok şaşırtan dizi ise Vatanım Sensin oldu. Özellikle bu yılın başlarında geçen sene aldığı reyting sonuçlarından eser olmayan Vatanım Sensin için, finalin ayak sesleri geliyordu ancak Kanal D'nin şans vermesi bekleniyordu. Ama olmadı. Vatanım Sensin adım adım finale gidiyor.

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Kanal D'nin bir dizine daha final hem de en efsanesi!

ÇOCUKLAR DUYMASIN FİNAL Mİ YAPACAK; Çocuklar Duymasın'ın akıbeti daha bu yılın başında çok tartışılmıştı. Gittili geldili bir sezon geçiriyor Çocuklar Duymasın daha ilk sezonunda. Bir dönem yayın akışındanda kaldırılan Çocuklar Duymasın, ağır aksak devam etti etmesine ama yine final gündem de. Öyle ki usta gazeteci Sina Koloğlu, köşesinde Çocuklar Duymasın'ın finaline yer verdi.

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