Kanal D'nin Arka Sokaklar'ında Hüsnü Çoban için açıklama! Gidiyor mu?

Kanal D'nin gelecek sezon için elinde tuttuğu iki diziden biri olan Arka Sokaklar'ın 13.sezonu için hazırlıklar başladı. Aynı zamanda ekranların en uzun soluklu işlerinden biri olan Arka Sokaklar'da en çok merak edilen Hüsnü Çoban karakterinin yeni sezonda dizide olup olmayağıydı. Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın Çocuklar Duymasın'da rol almak için Arka Sokaklar'ı bırakacağı iddia edilmişti.
İDDİALARI GÜÇLENDİREN AÇIKLAMA; Tüm bu iddiaların ardından dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'in paylaşımı çok konuşulmuştu. Yüsra Geyik'in, Özgür Ozan ile yaptığı bir paylaşımın altına yazdığı yorum kafaları karıştırdı. Yüsra Geyik paylaşımın altına " Bir insan bir lisanda, bir çok zaman bir insana bıdır bıdır ne kadar gülebilir? Gülüşü cennet Özgür Ozan, hakkın çok, helal et."
HASTAYDI; Tüm bunların üzerine, Hüsnü Çoban karakterinin hasta olduğunun ortaya çıkması üzerine, Özgür Ozan'ın diziden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak işler beklendiği gibi çıkmadı. Özgür Ozan'ın paylaşımı tüm soru işaretlerini dindirecek cinsten.
'KRAL GERİ DÖNDÜ'; Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin 13. sezon çekimleri başlıyor. Çekimlerin başlayacağını ise diziden ayrıldığı iddia edilen Hüsnü Çoban karakterini oynayan Özgür Ozan açıkladı. Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Benim için demişler ki 'Öldü'. Söyleyin onlara kral geri döndü." notunu yazarak hem diziden ayrılmadığını hem de dizinin çekimlerinin yakın zamanda başlayacağını duyurmuş oldu.
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