Kanal D'den kritik Buket Aydın kararı! 8 aydır çalışıyordu

Kanal D Ana Haber'in ve CNN Türk'teki '40' programının sunucusu Buket Aydın, şimdi de şirket içerisinde kritik bir göreve getirildi.

Kanal D'den kritik Buket Aydın kararı! 8 aydır çalışıyordu

Yaklaşık 8 ay önce NTV'den ayrılarak Kanal D Ana Haber Bültenini sunmaya başlayan Buket Aydın için dikkat çeken bir karar alındı. Şirketin İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılan açıklamayla Aydın'ın terfi ettirildiği diğer çalışanlara duyuruldu.

116
Kanal D'den kritik Buket Aydın kararı! 8 aydır çalışıyordu

CNN TÜRK'te ekrana gelen '40' adlı programın sunuculuğunu da yapan Buket Aydın'ın, artık Kanal D Haber Başkanlığı görevini de yürüteceği öğrenildi. Peki Buket Aydın kimdir ve kaç yaşıda? Buket Aydın'ın eşi kim? İşte 8 ayda terfi alan ünlü sunucuya dair merak edilenler...

216
Kanal D'den kritik Buket Aydın kararı! 8 aydır çalışıyordu

Ahmet Hakan'ın yerine Kanal D ana haberi sunmaya başlayan Buket Aydın nasıl keşfedildiğini şöyle anlatmıştı: - "Beni de keşfeden birileri var tabii. 19 yaşındaydım, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyordum...

316
Kanal D'den kritik Buket Aydın kararı! 8 aydır çalışıyordu

Okuldan sıkıldım ve spikerlik-sunuculuk kursuna gittim. O zamanlar Kanaltürk kanalı stajer arıyordu. Kerimcan Kamal kanalın müdürüydü ve beni görünce stajer olarak aldı. Üç ay staj sürem vardı...

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro