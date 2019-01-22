Kanal D'den kritik Buket Aydın kararı! 8 aydır çalışıyordu

Kanal D Ana Haber'in ve CNN Türk'teki '40' programının sunucusu Buket Aydın, şimdi de şirket içerisinde kritik bir göreve getirildi.

Yaklaşık 8 ay önce NTV'den ayrılarak Kanal D Ana Haber Bültenini sunmaya başlayan Buket Aydın için dikkat çeken bir karar alındı. Şirketin İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılan açıklamayla Aydın'ın terfi ettirildiği diğer çalışanlara duyuruldu. Twitter

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CNN TÜRK'te ekrana gelen '40' adlı programın sunuculuğunu da yapan Buket Aydın'ın, artık Kanal D Haber Başkanlığı görevini de yürüteceği öğrenildi. Peki Buket Aydın kimdir ve kaç yaşıda? Buket Aydın'ın eşi kim? İşte 8 ayda terfi alan ünlü sunucuya dair merak edilenler... Twitter

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Ahmet Hakan'ın yerine Kanal D ana haberi sunmaya başlayan Buket Aydın nasıl keşfedildiğini şöyle anlatmıştı: - "Beni de keşfeden birileri var tabii. 19 yaşındaydım, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyordum... Twitter

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