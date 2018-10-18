Kanal D'de şoke eden olay! Kocasını çıplak bastı, kuma olduğunu öğrenince...

Kanal D'nin 4 Kadın Zamanı programında akıl almaz bir ihanet olayı gündeme geldi. Kocasını bir gün yatakta bir kadınla bastığını iddia eden Nilüfer Pehlivan isimli kadın, 'kuma' hikayesini anlatınca stüdyo buz kesti.

Kanal D'de ekrana gelen 4 Kadın Zamanı programında akıllara durgunluk veren bir ihanet olayı gündeme geldi. Canlı yayına katılan ve eşinin sayısız kez onu aldattığını hatta bir seferinde eşini başka bir kadınla yatakta bastığını öne süren Nilüfer Pehlivan isimli kadın, kumasıyla tanışma hikayesini anlatınca stüdyodaki herkes dondu kaldı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 15

KOCAM BENİ DAĞDA ÖLÜME TERK ETTİ: Eşiyle 15 yaşındayken severek evlendiğini ama kocasının zamanla değiştiğini ve kendisine şiddet uygulamaya başladığını iddia eden Nilüfer hanım şunları söyledi; Twitter

Facebook

Google Plus

2 15

"Kocam bir gün beni Sipil dağına götürdü. Orada üzerimi çıkardı ve darp etti. Beni o dağda çırılçıplak ölüme terk etti. Şu anda 17 yerimden darp edildiğime dair raporum var." Twitter

Facebook

Google Plus

3 15