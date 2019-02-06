Kanal D'de bomba patladı! Erkenci Kuş oyuncusu artık o dizide

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta 'Fabri' karakterine hayat veren Özgür Özberk'in yeni adresi Kanal D ekranlarının iddialı dizisi oldu.

Kanal D'de bomba patladı! Erkenci Kuş oyuncusu artık o dizide

Star TV'de ekrana gelen; başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı fenomen dizi Erkenci Kuş'ta yaşanan iki flaş ayrılık seyricide şok etkisi yaratmıştı. 29. bölüm itibariyle Sevcan Yaşar ile birlikte diziden ayrılan Özgür Özberk'in Kanal D ekranlarındaki bomba bir dizide başrol oynayacağı ortaya çıktı.

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Kanal D'de bomba patladı! Erkenci Kuş oyuncusu artık o dizide

Erkenci Kuş'ta 'Fabri' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, ayrılık haberine sosyal medya hesabından Can Yaman'la çekildiği bir fotoğrafla duyurmuştu. Özberk paylaşımın altına "It was my final scene... Son sahnemdi.. Yolu açık olsun kardeşimin" notunu düşmüştü. Herkes ünlü oyuncunun yeni adresini merak ederken beklenen haber de bugün geldi.

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Kanal D'de bomba patladı! Erkenci Kuş oyuncusu artık o dizide

Özgür Özberk'in Kanal D ekranlarında Mart ayı itibariyle izleyici karşısına çıkacak olan Stellar Yapım imzalı günlük dizi 'Yaralı Kuşlar'da başrol oynayacağı öğrenildi.

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Kanal D'de bomba patladı! Erkenci Kuş oyuncusu artık o dizide

Özgür Özberk Kimdir? Üniversitede mühendislik eğitimi alan Özgür Özberk, mezun olduktan sonra çeşitli tiyatrolarda yer aldı. Daha sonra ise Amerika’da oyunculuk üzerine eğitim alan Özberk, oyuncu kardeşi Özge Özberk ile birlikte bir film şirketi kurdu. Bu şirkette N'apcaz Şimdi ve Cinnia: İfritin Diyeti isimli filmler vizyona girdi.

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