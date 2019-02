Kanal D'de bomba patladı! Erkenci Kuş oyuncusu artık o dizide

Erkenci Kuş'ta 'Fabri' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, ayrılık haberine sosyal medya hesabından Can Yaman'la çekildiği bir fotoğrafla duyurmuştu. Özberk paylaşımın altına "It was my final scene... Son sahnemdi.. Yolu açık olsun kardeşimin" notunu düşmüştü. Herkes ünlü oyuncunun yeni adresini merak ederken beklenen haber de bugün geldi.

Twitter

Facebook 2 9