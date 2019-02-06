Kanal D'de bomba patladı! Erkenci Kuş oyuncusu artık o dizide

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta 'Fabri' karakterine hayat veren Özgür Özberk'in yeni adresi Kanal D ekranlarının iddialı dizisi oldu.

Star TV'de ekrana gelen; başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı fenomen dizi Erkenci Kuş'ta yaşanan iki flaş ayrılık seyricide şok etkisi yaratmıştı. 29. bölüm itibariyle Sevcan Yaşar ile birlikte diziden ayrılan Özgür Özberk'in Kanal D ekranlarındaki bomba bir dizide başrol oynayacağı ortaya çıktı. Twitter

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Erkenci Kuş'ta 'Fabri' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, ayrılık haberine sosyal medya hesabından Can Yaman'la çekildiği bir fotoğrafla duyurmuştu. Özberk paylaşımın altına "It was my final scene... Son sahnemdi.. Yolu açık olsun kardeşimin" notunu düşmüştü. Herkes ünlü oyuncunun yeni adresini merak ederken beklenen haber de bugün geldi. Twitter

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Özgür Özberk'in Kanal D ekranlarında Mart ayı itibariyle izleyici karşısına çıkacak olan Stellar Yapım imzalı günlük dizi 'Yaralı Kuşlar'da başrol oynayacağı öğrenildi. Twitter

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