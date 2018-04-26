Kanal D yayın akışından kaldırdı Beyaz Show'da neler oluyor?

Kanal D ekranlarında 20 yılı aşkın süredir izleyici karşısına çıkan Beyaz Show'un bu hafta yeni bölümü yok. Peki Beyaz Show yeni bölüm neden yok? Beyaz Show 27 Nisan Cuma günü neden yayınlanmıyor? İşte detaylar.

Kanal D yayın akışından kaldırdı Beyaz Show'da neler oluyor?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısna 20 yıldır usanmadan çıkan Beyazıt Öztürk'ü var eden program Beyaz Show hakkında, özellik bu sezon birçok defa final iddiaları ortaya atılmıştı. Daha önce turne şeklinde de çekilen Beyaz Show'un önümüzdeki yıl akıbetinin ne olacağı veya Kanal D ile özdeşleşen Beyaz Show'u, kanalın harcayıp harcamayacağını herkes merak ediyor.

17
Kanal D yayın akışından kaldırdı Beyaz Show'da neler oluyor?

20 yılı aşkın süredir ekranda olmaya devam eden ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show canlı yayını, konukları ve sürprizleri ile beğeniyle izleniyor. Ancak Beyaz Show yeni bölümleri bekleyenler şaşıp kaldı.

27
Kanal D yayın akışından kaldırdı Beyaz Show'da neler oluyor?

YAYIN AKIŞINDA YOK; 27 Nisan Cuma günü ise yayın akışında görünmeyen Beyaz Show yeni bölümünün neden olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Beyaz Show yarın akşam neden yok? İşte, 27 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı...

37
Kanal D yayın akışından kaldırdı Beyaz Show'da neler oluyor?

Beyazıt Öztürk'ün sunumu ile yıllardır ekranda olmaya devam eden Beyaz Show bu hafta yayınlanmıyor. Programın yayınından bir yahut iki gün evvel yayınlanan Beyaz Show yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve Kanal D 27 Nisan Cuma yayın akışında da Beyaz Show yerine İnsanlık Suçu dizisi tekrar bölümünün yer alması sonucu Beyaz Show yeni bölümünün yayınlanmayacağı belli oldu.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro