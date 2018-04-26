Kanal D yayın akışından kaldırdı Beyaz Show'da neler oluyor?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısna 20 yıldır usanmadan çıkan Beyazıt Öztürk'ü var eden program Beyaz Show hakkında, özellik bu sezon birçok defa final iddiaları ortaya atılmıştı. Daha önce turne şeklinde de çekilen Beyaz Show'un önümüzdeki yıl akıbetinin ne olacağı veya Kanal D ile özdeşleşen Beyaz Show'u, kanalın harcayıp harcamayacağını herkes merak ediyor.
20 yılı aşkın süredir ekranda olmaya devam eden ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show canlı yayını, konukları ve sürprizleri ile beğeniyle izleniyor. Ancak Beyaz Show yeni bölümleri bekleyenler şaşıp kaldı.
YAYIN AKIŞINDA YOK; 27 Nisan Cuma günü ise yayın akışında görünmeyen Beyaz Show yeni bölümünün neden olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Beyaz Show yarın akşam neden yok? İşte, 27 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı...
Beyazıt Öztürk'ün sunumu ile yıllardır ekranda olmaya devam eden Beyaz Show bu hafta yayınlanmıyor. Programın yayınından bir yahut iki gün evvel yayınlanan Beyaz Show yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve Kanal D 27 Nisan Cuma yayın akışında da Beyaz Show yerine İnsanlık Suçu dizisi tekrar bölümünün yer alması sonucu Beyaz Show yeni bölümünün yayınlanmayacağı belli oldu.
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