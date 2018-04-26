Kanal D yayın akışından kaldırdı Beyaz Show'da neler oluyor?

Kanal D ekranlarında 20 yılı aşkın süredir izleyici karşısına çıkan Beyaz Show'un bu hafta yeni bölümü yok. Peki Beyaz Show yeni bölüm neden yok? Beyaz Show 27 Nisan Cuma günü neden yayınlanmıyor? İşte detaylar.

Kanal D ekranlarında izleyici karşısna 20 yıldır usanmadan çıkan Beyazıt Öztürk'ü var eden program Beyaz Show hakkında, özellik bu sezon birçok defa final iddiaları ortaya atılmıştı. Daha önce turne şeklinde de çekilen Beyaz Show'un önümüzdeki yıl akıbetinin ne olacağı veya Kanal D ile özdeşleşen Beyaz Show'u, kanalın harcayıp harcamayacağını herkes merak ediyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

20 yılı aşkın süredir ekranda olmaya devam eden ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show canlı yayını, konukları ve sürprizleri ile beğeniyle izleniyor. Ancak Beyaz Show yeni bölümleri bekleyenler şaşıp kaldı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

YAYIN AKIŞINDA YOK; 27 Nisan Cuma günü ise yayın akışında görünmeyen Beyaz Show yeni bölümünün neden olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Beyaz Show yarın akşam neden yok? İşte, 27 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı...

Twitter

Facebook

Google Plus

3 7