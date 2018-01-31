Kanal D tek tek bileti kesiyor fiyasko oldu final yapıyor!

Kanal D tek tek bileti kesiyor fiyasko oldu final yapıyor!

Yeni gelenler şansına küssün. Türkiye seyircisi sezon ortası gelen hiçbir dizi ve programa pek şans vermiyor. İstisnalar yok mu, tabi ki var. Ama bu durum bile makus talihi değiştiremiyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. En büyük kıyımı geçtiğimiz günlerde Fox TV yapmış ve 3 programını birden yayından kaldırmıştı. Bunun nedeninin FOX TV'nin yabancı sermayesinin satışı olması iddia edilmişti. Ayrıca geçtiğimiz akşam Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları adlı dizi final yapmıştı.

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Kanal D tek tek bileti kesiyor fiyasko oldu final yapıyor!

Dediğimiz gibi, Türk izleyicisine dizi dayanamıyor. Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor. Örneğin Kanal D, kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan hakkında çıkan final haberlerinden sonra reytinglerini arttıran ama yine düşüş yaşayan Kızlarım için dizisinin final yapacağını duyurmuştu. Bu ekran kıyımına Kanal D de uydu.

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Kanal D tek tek bileti kesiyor fiyasko oldu final yapıyor!

Şimdi de Kanal D, gündüz kuşağı için iddialı olduğu düşündüğünü bir programını yayından kaldırıyor. Gündüz kuşağı için büyük umutlarla başlayan ancak fiyaskoya dönen o programın ömrü uzun sürmedi. Peki Kanal D hangi programı yayından kaldırıyor.

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Kanal D tek tek bileti kesiyor fiyasko oldu final yapıyor!

MİMAR SELİM'İN GERİ DÖNÜŞÜ İŞE YARAMADI; Mimar Selim Yuhay ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın sunduğu 'Ekip Şahane' programı bu hafta ekranlara veda ediyor. Daha önce bildiğiniz üzere Mimar Selim ve ekibi Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'e transfer olmuştu.

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