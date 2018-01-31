Kanal D tek tek bileti kesiyor fiyasko oldu final yapıyor!

Yeni gelenler şansına küssün. Türkiye seyircisi sezon ortası gelen hiçbir dizi ve programa pek şans vermiyor. İstisnalar yok mu, tabi ki var. Ama bu durum bile makus talihi değiştiremiyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. En büyük kıyımı geçtiğimiz günlerde Fox TV yapmış ve 3 programını birden yayından kaldırmıştı. Bunun nedeninin FOX TV'nin yabancı sermayesinin satışı olması iddia edilmişti. Ayrıca geçtiğimiz akşam Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları adlı dizi final yapmıştı.