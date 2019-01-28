Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

3 haftalık sezon arasından sonra yayın hayatına yeniden başlayan Kanal D'nin dizisi Bir Litre Gözyaşı'nda yaşanan değişiklikler seyirciyi şok etti. Bir türlü beklenilen reyting başarısını gösteremeyen dizi için erken final yapacağını iddia edilmişti.

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