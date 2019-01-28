Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

3 haftalık sezon arasından sonra yayın hayatına yeniden başlayan Kanal D'nin dizisi Bir Litre Gözyaşı'nda yaşanan değişiklikler seyirciyi şok etti. Bir türlü beklenilen reyting başarısını gösteremeyen dizi için erken final yapacağını iddia edilmişti.
YENİ FORMATLA BAŞLADI AMA... Bir Litre Gözyaşı dizisi, sezon arasından sonra bambaşka bir konseptle yeniden ekrana döndü seyircinin kafası fena halde karıştı.
Dizi, sezon arasında reytinglerinin düşük olması nedeniyle konsept değişikliğine gitmişti. Yeni bölümleri merakla beklenen dizide 5 yıl sonrasına zaman atlaması yaşandı. Cihan üniversiteyi bitirmiş, Mahir ölmüş, Figen ve Güzin ölmüştü.
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