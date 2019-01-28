Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Kanal D'nin büyük umutlarla sezon başında yayına soktuğu dizisi Bir Litre Gözyaşı bir türlü beklenilen reyting başarısı gösterememiş ve dizinin erken final yapacağı daha haftalar öncesinden konuşulmaya başlamıştı.

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

3 haftalık sezon arasından sonra yayın hayatına yeniden başlayan Kanal D'nin dizisi Bir Litre Gözyaşı'nda yaşanan değişiklikler seyirciyi şok etti. Bir türlü beklenilen reyting başarısını gösteremeyen dizi için erken final yapacağını iddia edilmişti.

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Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

YENİ FORMATLA BAŞLADI AMA... Bir Litre Gözyaşı dizisi, sezon arasından sonra bambaşka bir konseptle yeniden ekrana döndü seyircinin kafası fena halde karıştı.

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Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

SANEM ÖLDÜ MÜ: Sanem Çelik’in oynadığı Cihan’ın annesi Figen’in öldüğü ortaya çıktı. Annesi Güzin ile birlikte yan yana mezarlarda yatan Figen’in neden öldüğü merak konusu oldu.

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Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Dizi, sezon arasında reytinglerinin düşük olması nedeniyle konsept değişikliğine gitmişti. Yeni bölümleri merakla beklenen dizide 5 yıl sonrasına zaman atlaması yaşandı. Cihan üniversiteyi bitirmiş, Mahir ölmüş, Figen ve Güzin ölmüştü.

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