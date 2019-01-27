Kanal D Survivor şampiyonunu dizi oyuncusu yaptı

Kanal D'de yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisine 2017 yılında Survivor'da adından oldukça söz ettiren ve şampiyonluğa ulaşan isim katıldı.

Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı transfere doymuyor. Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Türkü Turan'ı kadrosuna katan diziye bu sefer de bir Survivor Şampiyonu katıldı. Twitter

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Kanal D ekranlarında ilk sezonunda büyük bir beğeni toplayan Bir Litre Gözyaşı adlı dizinin senaristliğini Gül Meriç Özen, Sertaç Ergin, Neşe Şen, Peri Oruç'ın yapıyor ve yönetmen koltuğunda Serhan Şahin oturuyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen diziye bomba bir isim dahil oldu. Twitter

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SURVIVOR OGEDAY: Sevilen diziye Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, damga vuracak. Ogeday, Teoman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Kıvılcım’ın kuzeni olan Teoman, kural tanımayan başarılı bir girişimcidir. Kurduğu e-ticaret işinde kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştır. Twitter

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