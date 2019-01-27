Kanal D sonunda bombayı patlattı! Survivor şampiyonu artık oyuncu oldu

Kanal D'de yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisine 2017 yılında Survivor'a katılıp şampiyon olan isim katıldı.

Kanal D sonunda bombayı patlattı! Survivor şampiyonu artık oyuncu oldu

Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı transfere doymuyor. Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Türkü Turan'ı kadrosuna katan diziye bu sefer de bir Survivor Şampiyonu katıldı.

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Kanal D sonunda bombayı patlattı! Survivor şampiyonu artık oyuncu oldu

Kanal D ekranlarında ilk sezonunda büyük bir beğeni toplayan Bir Litre Gözyaşı adlı dizinin senaristliğini Gül Meriç Özen, Sertaç Ergin, Neşe Şen, Peri Oruç'ın yapıyor ve yönetmen koltuğunda Serhan Şahin oturuyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen diziye bomba bir isim dahil oldu.

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Kanal D sonunda bombayı patlattı! Survivor şampiyonu artık oyuncu oldu

SURVIVOR OGEDAY: Sevilen diziye Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, damga vuracak. Ogeday, Teoman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Kıvılcım’ın kuzeni olan Teoman, kural tanımayan başarılı bir girişimcidir. Kurduğu e-ticaret işinde kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştır.

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Kanal D sonunda bombayı patlattı! Survivor şampiyonu artık oyuncu oldu

Bir Litre Gözyaşı dizisine dahil olan Türkü Turan ise, zengin bir ailenin şımarık kızı olan Kıvılcım karakterine hayat erecek. Büyük bir moda ve tasarım şirketinin sahibi olan Kıvılcım, genç yaşına rağmen hırsıyla mesleğinde başarıya ulaşmıştır.

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