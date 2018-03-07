Kanal D onlara bile acımadı final yaptı temizlik operasyonu!

Kanal D dizileri birer birer bitiriyordu şimdi de kafayı programlarına taktı. Kanal D kısa bir süre önce Mimar Selim olarak bilinen Selim Yuhay ve Nergis Kumbasar'ın sunduğu Ekip Şahane programı final yaptırmıştı. Şimdi de bir program daha final yaptırdı hem de sessiz sedasız.

Yeni gelenler şansına küssün. Türkiye seyircisi sezon ortası gelen hiçbir dizi ve programa pek şans vermiyor. İstisnalar yok mu, tabi ki var. Ama bu durum bile makus talihi değiştiremiyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. En büyük kıyımı geçtiğimiz günlerde Fox TV yapmış ve 3 programını birden yayından kaldırmıştı. Bunun nedeninin FOX TV'nin yabancı sermayesinin satışı olması iddia edilmişti. Twitter

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Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere Kanal D kısa bir süre önce Mimar Selim olarak bilinen Selim Yuhay ve Nergis Kumbasar'ın sunduğu Ekip Şahane programı final yaptırmıştı. Kanal D'de temizlik operasyonu devam ediyor. Twitter

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Şimdi de Kanal D, gündüz kuşağı için iddialı olduğu düşündüğünü bir programını yayından kaldırdı, hem de sessiz sedasız. Gündüz kuşağı için büyük umutlarla başlayan ancak fiyaskoya dönen o programın ömrü uzun sürmedi. Peki Kanal D hangi programı yayından kaldırdı? Twitter

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