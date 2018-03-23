Kanal D o diziyi finalsiz yayından kaldırdı izleyici şoke oldu!

Gün geçmiyor ki bir final bir yayından kaldırmak haberiyle karşı karşıya kalmayalım. Dizi sever Türkiye, eğer bir diziye alışamazsa bir türlü gerisi gelmiyor ve dizilerin sonu geliyor. Bu furaya uyan Kanal D bir dizisini daha yayından kaldırdı.
Dediğimiz gibi, Türk izleyicisine dizi dayanamıyor. Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor. Örneğin Kanal D, kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan hakkında çıkan final haberlerinden sonra reytinglerini arttıran ama yine düşüş yaşayan Kızlarım için dizisinin final yaptırmıştı. Bu ekran kıyımına Kanal D de uydu anlayacağınız.
Son olarak Meryem dizisi ani bir şekilde final yapmış ve izleyiciye veda etmişti. Kanal D bir dizisini daha yayından kaldırdı hemde finaline bile yayınlanmasına izin vermeden...
Gülizar dizisi apar topar yayından mı kaldırıldı? Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşan Gülizar dizisi yayın akışında yok… Cumartesi günleri ekrana gelen dizi 24 Mart Cumartesi Kanal D yayın akışında gözükmüyor… Yerine Salı günü başlayan ve reytingleri beğenilmeyen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin tekrarı var. Peki Gülizar dizisine ne oldu?
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