Kanal D o diziyi finalsiz yayından kaldırdı izleyici şoke oldu!

Kanal D final yaptırmaya doyamadı ancak bu kez final değil direk yayından kaldırma haberiyle gündemde. Kanal D o dizinin finalinin yayınlanmasına bile izin vermeden o diziyi yayından kaldırdı? Peki Kanal D hangi diziyi yayından kaldırdı?

Gün geçmiyor ki bir final bir yayından kaldırmak haberiyle karşı karşıya kalmayalım. Dizi sever Türkiye, eğer bir diziye alışamazsa bir türlü gerisi gelmiyor ve dizilerin sonu geliyor. Bu furaya uyan Kanal D bir dizisini daha yayından kaldırdı. Twitter

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Dediğimiz gibi, Türk izleyicisine dizi dayanamıyor. Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor. Örneğin Kanal D, kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan hakkında çıkan final haberlerinden sonra reytinglerini arttıran ama yine düşüş yaşayan Kızlarım için dizisinin final yaptırmıştı. Bu ekran kıyımına Kanal D de uydu anlayacağınız. Twitter

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Son olarak Meryem dizisi ani bir şekilde final yapmış ve izleyiciye veda etmişti. Kanal D bir dizisini daha yayından kaldırdı hemde finaline bile yayınlanmasına izin vermeden... Twitter

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