Kanal D o diziyi finalsiz yayından kaldırdı izleyici şoke oldu!

Kanal D final yaptırmaya doyamadı ancak bu kez final değil direk yayından kaldırma haberiyle gündemde. Kanal D o dizinin finalinin yayınlanmasına bile izin vermeden o diziyi yayından kaldırdı? Peki Kanal D hangi diziyi yayından kaldırdı?

Kanal D o diziyi finalsiz yayından kaldırdı izleyici şoke oldu!

Gün geçmiyor ki bir final bir yayından kaldırmak haberiyle karşı karşıya kalmayalım. Dizi sever Türkiye, eğer bir diziye alışamazsa bir türlü gerisi gelmiyor ve dizilerin sonu geliyor. Bu furaya uyan Kanal D bir dizisini daha yayından kaldırdı.

17
Kanal D o diziyi finalsiz yayından kaldırdı izleyici şoke oldu!

Dediğimiz gibi, Türk izleyicisine dizi dayanamıyor. Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor. Örneğin Kanal D, kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan hakkında çıkan final haberlerinden sonra reytinglerini arttıran ama yine düşüş yaşayan Kızlarım için dizisinin final yaptırmıştı. Bu ekran kıyımına Kanal D de uydu anlayacağınız.

27
Kanal D o diziyi finalsiz yayından kaldırdı izleyici şoke oldu!

Son olarak Meryem dizisi ani bir şekilde final yapmış ve izleyiciye veda etmişti. Kanal D bir dizisini daha yayından kaldırdı hemde finaline bile yayınlanmasına izin vermeden...

37
Kanal D o diziyi finalsiz yayından kaldırdı izleyici şoke oldu!

Gülizar dizisi apar topar yayından mı kaldırıldı? Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşan Gülizar dizisi yayın akışında yok… Cumartesi günleri ekrana gelen dizi 24 Mart Cumartesi Kanal D yayın akışında gözükmüyor… Yerine Salı günü başlayan ve reytingleri beğenilmeyen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin tekrarı var. Peki Gülizar dizisine ne oldu?

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro