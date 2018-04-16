Kanal D o diziye final mi yaptırıyor izleyici diken üstünde!

Fox TV ile beraber dizi bitirme konusunda hayli kötü şöhrete sahip olan Kanal D'nin her dizisi için izleyici diken üzerinde. Belki de Kanal D'nin reyting sonuçlarında zirveyi gördüğü günlerin sayısının az olması bu yüzdendir. Şimdiler de ise Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan bir dizinin daha final yapacağı fısıltıları izleyiciyi tedirgin ediyor.

HIÇKIRIK GİBİ GEÇİCİ OLDU; Kanal D'nin gündüz kuşağı için günlük dizi olarak yayın hayatına soktuğu Hıçkırık dizisi 50.bölümde bayrak çekti ve yayından kaldırıldı. Şimdi de yeni bir Kanal D dizisinin bitip bitmeyeceği merak konusu.

Televizyon Gazetesi'nin analizi şu şekilde 'Kanal D’nin yeni dizisi İnsanlık Suçu’nun 4. bölümü 21 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak. İnsanlık Suçu dizisinin yayınlanan 3 bölümünün izleyicileri çok etkilediği yapılan yorumlarla kendini gösteriyor. “Yemin ederim dizilerden en birincisi. Çok anlamlı, gerçek bir hikayesi var. Lütfen hiç final olmasın” diye yazan bir izleyici diziye kendisini kaptırdığını ifade etmekte. İlk bölümden itibaren izleyen ve mükemmel bulduğunu belirten çok sayıda izleyici bulunuyor. Dizinin sıkı takipçileri oluştu ve tutacağından da eminler…