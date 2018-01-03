Kanal D o dizinin ipini çekti o da reyting kurbanı oldu

Yeni sezonun başlamsıyla birlikte kanallar birçok diziyi yayın hayatına başlattı. Kanal D'de birçok iddiaları dizileri yayın hayatına başlatan kanallardan biriydi. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Fatih'in henüz başlama tarihi belli olmasa da Kanal D'den bir final haberi daha geldi. En son televizyon ekranlarına yılbaşı günü Dolunay veda etmişti. Dolunay'dan sonra bir final haberi daha geldi. Bakın Kanal D'nin o çok izlenen hangi dizisi final yapıyor! Twitter

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Yaz döneminin bitmesiyle birlikte kanalların güvendiği ve reyting rekorları kıran dizileri de başladı. Reyting mücadelesinde diziler kıyasıya rekabet ediyor. Sezon sonunda hangi dizilerin yayın hayatına devam edeceği her zaman merak konusu oldu. 2018 sezonunun başlamasıyla birlikte Kanal D'de yeni diziler başlamaya başlayacak. Bunlardan biri Fatih. İddiaya göre Fatih dizisi Çarşamba günü ekrana gelecek ve Meryem final yapacak! Twitter

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Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizilerinden biri olan ve Diriliş Ertuğrul ile mücadele eden Meryem'in final yapacağı iddiaları sosyal medyayı sallıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı Meryem yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Fatih'in yayınlanacağını söylüyor. Kanalla konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat senaryoya bakıldığı zaman kısa zaman içinde Meryem'in bir değişiklik olmazsa biteceği öngörülüyor. Twitter

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