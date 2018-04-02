Kanal D kapıyı gösterdi yayını durdurdu izleyici şokta!

Kanal D tüm yapımlara kapıyı gösterir oldu son zamanlarda. Sezon başından beri en 'benim' dizilerin artık esamesi bile okunmuyor. İzleyicinin itirazlarına rağmen Kanal D birçok dizisini bitirdi; Kızlarım İçin, Gülizar, Hıçkırık ve nicesi... Ancak Kanal D bir finallere ve yayından kaldırmalara doymayacak gibi. Şimdi sıkı durun, Kanal D ekranlarında çok sevdiğiniz bir yapımı daha göremeyeceksiniz artık...