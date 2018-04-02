Kanal D kapıyı gösterdi yayını durdurdu izleyici şokta!

Uzun süredir birçok dizisini bitiren ve bazı dizilerinin bitmesine kesin gözüyle bakılan Kanal D ekranlarının çok sevilen bir yapımı daha yayınlanmayacak. Peki Kanal D ekranlarında yayını durdurulan o yapım hangisi?

Kanal D kapıyı gösterdi yayını durdurdu izleyici şokta!

Kanal D tüm yapımlara kapıyı gösterir oldu son zamanlarda. Sezon başından beri en 'benim' dizilerin artık esamesi bile okunmuyor. İzleyicinin itirazlarına rağmen Kanal D birçok dizisini bitirdi; Kızlarım İçin, Gülizar, Hıçkırık ve nicesi... Ancak Kanal D bir finallere ve yayından kaldırmalara doymayacak gibi. Şimdi sıkı durun, Kanal D ekranlarında çok sevdiğiniz bir yapımı daha göremeyeceksiniz artık...

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Kanal D kapıyı gösterdi yayını durdurdu izleyici şokta!

Siyah Beyaz Aşk, Çocuklar Duymasın gibi dizilerin akıbeti belli olmayan, kısa bir süre öncede Hıçkırık ve Gülizar dizilerini bitiren Kanal D, şimdi de hem izleyicinin hem de aktif sosyal medya kullanıcısı olan izleyicinin çok sevdiği o programı yayınlanmayacak.

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Kanal D kapıyı gösterdi yayını durdurdu izleyici şokta!

Mesut Yar'ın köşesinde yazdıklarına izleyici çok üzülecek? Peki Kanal D ekranlarında göremeyeceğimiz o yapım hangisi?

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Kanal D kapıyı gösterdi yayını durdurdu izleyici şokta!

İŞTE MESUT YAR'IN O YAZISI; “Tolgshow” (FOX) bitiyor. Durun yahu, meseleye yanlış girdim. “Tolgshow” ara veriyor. İki hafta sonra Tolga Çevik FOX ekranında olmayacak. Bu ayrılık yaklaşık üç ay sürecek...

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