Kanal D iki diziyi birden ipe götürdü satış sonları oldu!

Kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi mütevazi ve samimi şekilde cevap veren Artman, “Mayıs sonu ‘Vatanım Sensin’ dizisi final yapıyor. İki sene boyunca çok güzel dostluklar edindim. Bizi izleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaz için herhangi bir dizi, film veya tiyatro projesi yok, olsa da önce tatil yapacağım. İnanın şu an tatilden başka bir şey düşünmüyorum. Henüz gideceğim yere karar vermedim” dedi.



