Kanal D iki diziyi birden ipe götürdü satış sonları oldu!

Kanal D'nin iki bomba dizisi final yapıyor. Demirören Grubu'na satıldıktan sonra bazı yapımlarının bitirileceği zaten ön görülen Kanal D, düğmeye bastı. Daha şimdiden iki yapımın ipini çekti. Kanal D'nin final yaptıracağı o diziler hangileri?

Kanal D iki diziyi birden ipe götürdü satış sonları oldu!

Son dönemde dizi bitirme konusundaki şöhreti ile adından söz ettiren ve Doğan grubundan Demirören grubuna satılanlardan biri olan Kanal D'nin bazı yapımlarına, bu doğrultuda son vereceği zaten aşikardi. Ancak bu kadar bomba dizileri kaldırması beklenmiyordu. Kanal D'nin iki bomba dizisi final yapıyor. İşte o diziler.

18
Kanal D iki diziyi birden ipe götürdü satış sonları oldu!

VATANIM SENSİN MAYIS SONUNDA BİTİYOR; Kanal D’de ekrana gelen ve 2 sezondur büyük bir başarı yakalayan Vatanım Sensin dizisi, Mayıs ayında hayranlarına veda etmeye hazırlanıyor. Dizide Yüzbaşı Yakup karakterine hayat veren Fatih Artman, Mayıs sonunda dizinin veda edeceğini açıkladı. ‘Vatanım Sensin’ dizisinin başarılı oyuncusu Fatih Artman, önceki gün arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

28
Kanal D iki diziyi birden ipe götürdü satış sonları oldu!

Kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi mütevazi ve samimi şekilde cevap veren Artman, “Mayıs sonu ‘Vatanım Sensin’ dizisi final yapıyor. İki sene boyunca çok güzel dostluklar edindim. Bizi izleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaz için herhangi bir dizi, film veya tiyatro projesi yok, olsa da önce tatil yapacağım. İnanın şu an tatilden başka bir şey düşünmüyorum. Henüz gideceğim yere karar vermedim” dedi.

38
Kanal D iki diziyi birden ipe götürdü satış sonları oldu!

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Filippos ve Adonis, hain planları için harekete geçiyor! Filippos, Albay Adonis'i kötü planlarına ortak etmiştir. Adonis'in kaçmadan önce yapacağı kötülükler, Cevdet ve ailesini derinden üzecektir. Türk ordusunun arasına karışan gizli ajan, bildiklerini Filippos'a anlatmak üzere onunla anlaşma yapma peşindedir. Leon ve Cevdet'in kumanda ettiği Yunan askerleri, Albay Adonis'in peşindedir. Cevdet, Adonis'i kaçmaya çalışırken yakalamayı başarır ve tüm bildiklerini anlatmasını ister. Fakat Adonis'i takip eden Filippos, gerçeklerin öğrenilmesini istemeyecektir.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro