Kanal D iki diziyi birden ipe götürdü satış sonları oldu!

Son dönemde dizi bitirme konusundaki şöhreti ile adından söz ettiren ve Doğan grubundan Demirören grubuna satılanlardan biri olan Kanal D'nin bazı yapımlarına, bu doğrultuda son vereceği zaten aşikardi. Ancak bu kadar bomba dizileri kaldırması beklenmiyordu. Kanal D'nin iki bomba dizisi final yapıyor. İşte o diziler.
VATANIM SENSİN MAYIS SONUNDA BİTİYOR; Kanal D’de ekrana gelen ve 2 sezondur büyük bir başarı yakalayan Vatanım Sensin dizisi, Mayıs ayında hayranlarına veda etmeye hazırlanıyor. Dizide Yüzbaşı Yakup karakterine hayat veren Fatih Artman, Mayıs sonunda dizinin veda edeceğini açıkladı. ‘Vatanım Sensin’ dizisinin başarılı oyuncusu Fatih Artman, önceki gün arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi mütevazi ve samimi şekilde cevap veren Artman, “Mayıs sonu ‘Vatanım Sensin’ dizisi final yapıyor. İki sene boyunca çok güzel dostluklar edindim. Bizi izleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaz için herhangi bir dizi, film veya tiyatro projesi yok, olsa da önce tatil yapacağım. İnanın şu an tatilden başka bir şey düşünmüyorum. Henüz gideceğim yere karar vermedim” dedi.
VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Filippos ve Adonis, hain planları için harekete geçiyor! Filippos, Albay Adonis'i kötü planlarına ortak etmiştir. Adonis'in kaçmadan önce yapacağı kötülükler, Cevdet ve ailesini derinden üzecektir. Türk ordusunun arasına karışan gizli ajan, bildiklerini Filippos'a anlatmak üzere onunla anlaşma yapma peşindedir. Leon ve Cevdet'in kumanda ettiği Yunan askerleri, Albay Adonis'in peşindedir. Cevdet, Adonis'i kaçmaya çalışırken yakalamayı başarır ve tüm bildiklerini anlatmasını ister. Fakat Adonis'i takip eden Filippos, gerçeklerin öğrenilmesini istemeyecektir.
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