Kanal D finale götürüyor reyting rekotmeni için izleyici çok üzülecek

Gün geçmiyor ki bir diziden bir kanaldan final haberi almayalım. Türkiye dizileri o kadar çok çabuk tüketiyor ki dizi sektörünün hızına yetişilemiyor. Bu hızlı tüketim aynı zamanda dizi setlerini ve oyuncularını uzun süren ve katlanılması güç çalışma saatlerine de mecbur bırakıyor. Ancak bu kadar çaba, bu kadar uğraşın sonunda bazıları gün yüzü görmeden yayından kaldırılıyor, bazıları ise uzun süredir yayınlanmasına rağmen reytinglerde biraz geriye düşsün hemen final yaptırılıyor. Dizi kıyımına giden Kanal D'nin bir dizisine daha final yaptıracağı iddia ediliyor.
Veda bile edemeden giden dizilerden biri Hıçkırık oldu. Kanal D'nin günlük dizi olarak yayın hayatına başlayan Hıçkırık dizisi daha 50.bölümde yayından kaldırıldı. Gün içersinde diziyi takip edenler bu duruma şaştı kaldı.
Ancak Kanal D'nin bitirdiği dizilerin listesi, sezon sonuna kadar uzayacak gibi görünüyor. Çünkü Kanal D kısa bir süre önce, bir diziyi daha bitirdi. O da yine büyük umutlarla başlayan bir diziydi.
Kanal D'nin büyük iddia ile başlayan dizisi Gülizar 10.bölümde final yapacak. İşte bu süreçte Kanal D bir dizi için daha bu sezon sonu final kararaı alabilir. Hem de az buz değil reytinglerde oldukça başarılı sonuçlar alan bir dizi bu dizi....
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