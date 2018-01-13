Kanal D dizilerden sonra o programın da ipini çekti

Yeni yayın hayatının başlamasıyla birlikte birçok kanal sezona hazırlık yaptı. Kanallar hem yeni dizileri hem de yeni programları yayınlanmak için harekete geçti. Diğer kanallardan daha çok yeni dizi yayınlayan yayın organların biri de Kanal D'idi. Hem yaz sezonu için hem de kış sezonu için yeni dizileri ekrana getiren Kanal D reytinglerde istediği sonucu elde edemeyince tek tek dizileri final yaptırdı. Deyim yerindeyse hızını alamayan Kanal D bu kez bir programını daha bitirdi. Peki Kanal D hangi programına final yaptırdı? Twitter

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Kanallar arasında kıyasıya reyting mücadelesi yaşanırken aynı zaman da birçok program ve dizi de final yapıyor. Bu yıl en çok final haberi Kanal d ve Show Tv'den geldi. Seyircilerin de şaşırdığı bir program daha reytinglerde mücadele edemediği için Kanal D tarafından ipi çekildi. Hafta içi her gün öğlen kuşağında yayınlanan Nursel'le Evin Tadı final yaptı. Twitter

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Show TV ekranlarında yayınlanan Nursel'in Evi isimli yemek programı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Kanal D'ye transfer olmuştu. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün "Nursel'le Evin Tadı" ismiyle ekranlara gelen programın istenilen reytinglere ulaşamaması nedeniyle final kararı alındı. Kararın ünlü sunucuya bildirildiği ve çekimleri biten programların sona ermesinin ardından Nursel'le Evin Tadı programı final yaptı.



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