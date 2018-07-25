Kanal D Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı sürprizi! Yeni sezonda...

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yıllardır ekranların vazgeçilmezlerinden biri olan Çocuklar Duymasın'ın, Kanal D ekranlarındaki akıbeti belirsizdi. Kimi iddialar Çocuklar Duymasın'ın final yapacağını, kimileri ise devam edeceği yönündeydi. Sonunda Çocuklar Duymasın'ın kaderi belli oldu.