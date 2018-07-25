Kanal D Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı sürprizi! Yeni sezonda...

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çocuklar Duymasın'ın final mi yapacak devam mı edecek derken, yapımcı Birol Güven'den herkesi heyecanlandıran paylaşım geldi. Çocuklar Duymasın yeni sezon başlayacak mı? İşte detaylar.

Kanal D Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı sürprizi! Yeni sezonda...

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yıllardır ekranların vazgeçilmezlerinden biri olan Çocuklar Duymasın'ın, Kanal D ekranlarındaki akıbeti belirsizdi. Kimi iddialar Çocuklar Duymasın'ın final yapacağını, kimileri ise devam edeceği yönündeydi. Sonunda Çocuklar Duymasın'ın kaderi belli oldu.

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Kanal D Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı sürprizi! Yeni sezonda...

Geçtiğimiz sezon reytinglerin kötü gitmesi üzerine Tutku isimli karakteri ortaya süren yapımcı Birol Güven’in taktiği tutmuştu. Tutku karakteri sayesinde dizinin reytingi bir hayli yükseldi. Ancak karaktere yönelik tepkiler artınca da Güven, yavaş yavaş Tutku’yu arka plana çekmeyi başardı.

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Kanal D Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı sürprizi! Yeni sezonda...

HAVUÇ RENK GETİRDİ; Yeni Havuç karakterinin de renk kattığı dizi Kanal D’nin yeni sezon için vize almıştı. Dizi ekibi de yeni sezona hazırlanıyor. Anlaşılan yeni sezonda izleyiciyi büyük sürprizler bekliyor.

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Kanal D Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı sürprizi! Yeni sezonda...

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, Birol Güven’in sözlerinden anlaşılan bol sürprizli bölümler gelecek. Çocuklar Duymasın’ın yapımcısı Birol Güven, dizinin yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını Tamer Karadağlı’nın fotoğrafıyla duyurdu.

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