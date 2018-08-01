Kanal D Çocuklar Duymasın'da bomba! Süpriz üstüne sürpriz!

Geçtiğimiz sezın itibariyle Kanal D, Arka Sokaklar ve Çocuklar Duymasın dışında, herhangi bir dizisini gelecek sezona taşımadan final yaptırmıştı. Her iki dizinin de yeni sezon hazırlıkları başladı. İlk haberler Çocuklar Duymasın'dan geldi.
TAMER KARADAĞLI'NIN SÜRPRİZ İMAJI; Güven, paylaşımının altına “Yeni sezon hazırlıklarına başlıyoruz. Çocuklar Duymasın her zaman olduğu gibi yi ne çok güncel ve yine çok yeni” notunu düştü. Birol Güven, bu paylaşımıyla dizinin yeni sezonda farklı sürprizlerle ekranda olacağının müjdesini vermiş oldu.
Yeni sezonda bir sürpriz de, dizinin Havucu, Emre karakteri ile ilgili olacak. Havuç, sonunda evleniyor. Çocuklar Duymasın'ın yeni sezon fragmanında, Emre'nin evlendiği görülüyor. Emre'nin eşini canlandıracak isim ise bizlere pek uzak bir isim değil.
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan, başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan'ın paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosuna, Buse Sinem İren dahil oldu. Çocuklar Duymasın'ın yeni sezon tanıtımında Havuç'un (Baran Erdoğan) ani bir kararla Simay (Buse Sinem İren) adında bir kadınla evlendiği görülüyor. Yayınlanan fragmanda gelinlikle kamera karşısına geçen Simay'ın, Havuç karakteri ile romantik ve eğlenceli görüntüleri beğeni topladı.
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