Kanal D Çocuklar Duymasın'da bomba! Süpriz üstüne sürpriz!

Kanal D ekranlarında kalan iki diziden biri olan Çocuklar Duymasın yeni sezon fragmanı yayınlandı ve çok ses getirdi. Görünen o ki gelecek sezonda yeni oyuncular karşımıza çıkacak. Ve nihayet, dizinin Emre'si, nam-ı diğer Havuç'un evlendiğine tanık olacağız.

Geçtiğimiz sezın itibariyle Kanal D, Arka Sokaklar ve Çocuklar Duymasın dışında, herhangi bir dizisini gelecek sezona taşımadan final yaptırmıştı. Her iki dizinin de yeni sezon hazırlıkları başladı. İlk haberler Çocuklar Duymasın'dan geldi. Twitter

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TAMER KARADAĞLI'NIN SÜRPRİZ İMAJI; Güven, paylaşımının altına “Yeni sezon hazırlıklarına başlıyoruz. Çocuklar Duymasın her zaman olduğu gibi yi ne çok güncel ve yine çok yeni” notunu düştü. Birol Güven, bu paylaşımıyla dizinin yeni sezonda farklı sürprizlerle ekranda olacağının müjdesini vermiş oldu. Twitter

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Yeni sezonda bir sürpriz de, dizinin Havucu, Emre karakteri ile ilgili olacak. Havuç, sonunda evleniyor. Çocuklar Duymasın'ın yeni sezon fragmanında, Emre'nin evlendiği görülüyor. Emre'nin eşini canlandıracak isim ise bizlere pek uzak bir isim değil. Twitter

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