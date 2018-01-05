Kanal D bu kez o programın ipini çekti kimse beklemiyordu!

Kanal D bu kez o programın ipini çekti kimse beklemiyordu!

Yeni yayın hayatının başlamasıyla birlikte birçok kanal yeni dizileri de başlattı. Yeni dizilerini başlatan kanallardan biri de Kanal D idi. Yayın hayatına birçok dizi süren Kanal D önce Tutsak dizisini final yaptırdı daha sonra da İsimsizler'i final yaptırdı. İsimsizler'in yerine gelen dizi Dostlar Mahallesi'nin de final yapacağı açıklandı. Kanal D'de sular durulmuyorken bir final iddiası da uzun zamandır yayın hayatına devam eden bir programdan geldi. Peki iddialar doğru mu gelin hep birlikte bakalım.

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Kanal D bu kez o programın ipini çekti kimse beklemiyordu!

Kanal D yeni dönemde neler olacağı merakla bekleniyor. Birçok dizinin final yapacağının iddiasının ardından 22 yıldır yayın hayatına devam eden Beyaz Show'un biteceği söylentiler arasında. Geçen hafta ekrana gelmeyen ve bu hafta da yayınlanmayan Beyaz Show'un final yapacağı iddiası sosyal medyayı salladı.

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Kanal D bu kez o programın ipini çekti kimse beklemiyordu!

Sosyal medyada bir anda gündeme oturan Beyaz Show'un final yapacağı iddiası peki gerçeği yansıtıyor mu? Birçok izleyici haklı olarak 2 haftadır ekrana gelmeyen Beyaz Show final mi yapacak sorularını sormaya başladı. Gelin hep birlikte Beyaz Show final yapacak mı iddialarına bakalım.

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Kanal D bu kez o programın ipini çekti kimse beklemiyordu!

Cuma gecelerini kahkahaya boğan program, Beyaz Show bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Kanal D'nin yayın akışında 5 Ocak 2018 günü Beyaz Show'un tekrarı yayınlanacağı görüldü. Bu hafta Beyaz Show'un canlı yayınla ekrana gelmemesinin sebebi ise yılbaşı tatilinden dolayı olduğu tahmin ediliyor.

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