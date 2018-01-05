Kanal D bu kez o programın ipini çekti kimse beklemiyordu!

Yeni yayın hayatının başlamasıyla birlikte birçok kanal yeni dizileri de başlattı. Yeni dizilerini başlatan kanallardan biri de Kanal D idi. Yayın hayatına birçok dizi süren Kanal D önce Tutsak dizisini final yaptırdı daha sonra da İsimsizler'i final yaptırdı. İsimsizler'in yerine gelen dizi Dostlar Mahallesi'nin de final yapacağı açıklandı. Kanal D'de sular durulmuyorken bir final iddiası da uzun zamandır yayın hayatına devam eden bir programdan geldi. Peki iddialar doğru mu gelin hep birlikte bakalım.