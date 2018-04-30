Kanal D bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor şok karar!

Kanal D'nin de içerisinde bulunduğu Doğan Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Kanal D'de köklü bir değişiklik yapılacağı iddia edildi. Kanal D'nin Arka Sokaklar hariç tüm dizileri bitecek ve yerine bomba yapımlar gelecek.

Kanal D bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor şok karar!

KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR; tüm bu iddiaların sahibi Adolftay. Bu iddilara göre Kanal D ekranlarında başlayacak yapımlardan biri Kurtlar Vadisi. Uzun süredir kendisine yayınlanacak kanal arayan Kurtlar Vadisi, Kanal D ekranlarında karşımız çıkacak.

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Kanal D bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor şok karar!

DÜNYA ÇAPINDA BİR DİZİ SELANİK1920 DESTANI; Kanal D ekranlarında Vatanım Sensin yerine gelecek olan dönem dizisi Selanik 1920 Destanı. Dizinin başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Kevin Costner rol alacak. Nurgül Yeşilçay'ın da dizide yer alması bekleniyor. Ayrıca Hugh Jackman, George Clooney gibi isimlerin adları geçiyor. Bekleyip göreceğiz.

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Kanal D bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor şok karar!

BİRİ BİZİ GÖZETLEMEYE GERİ GELİYOR; özellikle milenyum başlarında fırtınalar estiren Biri Bizi Gözetliyor adlı yarışma programını Show TV ekranlara getirmek istiyordu ancak olmadı. BBG'nin Kanal D ekranlarında yayınlanacağı iddia ediliyor.

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Kanal D bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor şok karar!

KANAL D'NİN TEK VAZGEÇEMEDİĞİ; Arka Sokaklar ise tüm yayında olan diziler arasından, paçayı kurtaran olacak. Yayınına gelecek sezon devam edeceği iddia edildi.

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