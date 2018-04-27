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Kanal D Beyaz Show yeni bölüm neden yok neden yayınlanmadı

Kanal D Beyaz Show yeni bölüm neden yok neden yayınlanmadı

20 yılı aşkın süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show'un bu hafta yeni bölümü yayınlamadı. Kanal D, Beyaz Show'u yayın akışından çıkardı. Beyaz Show'un yeni bölümü neden yayınlanmadı Beyaz Show 27 Nisan yeni bölüm neden yok

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 13:21 - Güncelleme: 27-04-2018 13:21

Kanal D ekranlarının 20 yılda, klasiği haline gelen Beyaz Show, hala kemikleşmiş izleyicisini ekran başına toplamaya başlıyor. Her sene kendisine yenilikler katan Beyaz Show'un 27 Mayıs akşamı yeni bölümünü bekleyen izleyici büyük bir şok yaşadı. Beyaz Show yeni bölüm yayınlanmadı. Kanal D Beyaz Show'un yeni bölümünü yayın akışından çıkardı, net bir açıklama da yapmadı. Peki Beyaz Show 27 Mayıs yeni bölüm neden yok neden yayınlanmadı?

BEYAZ SHOW YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI; 20 yılı aşkın süredir ekranda olmaya devam eden ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show canlı yayını, konukları ve sürprizleri ile beğeniyle izleniyor. Ancak Beyaz Show yeni bölümleri bekleyenler şaşıp kaldı. 27 Nisan Cuma günü ise yayın akışında görünmeyen Beyaz Show yeni bölümünün neden olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Beyaz Show yarın akşam neden yok? İşte, 27 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı...

Beyazıt Öztürk'ün sunumu ile yıllardır ekranda olmaya devam eden Beyaz Show bu hafta yayınlanmıyor. Programın yayınından bir yahut iki gün evvel yayınlanan Beyaz Show yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve Kanal D 27 Nisan Cuma yayın akışında da Beyaz Show yerine İnsanlık Suçu dizisi tekrar bölümünün yer alması sonucu Beyaz Show yeni bölümünün yayınlanmayacağı belli oldu. 

Kanal D yayın akışından kaldırdı Beyaz Show'da neler oluyor?Kanal D yayın akışından kaldırdı Beyaz Show'da neler oluyor?Kanal D yayın akışından kaldırdı Beyaz Show'da neler oluyor?Kanal D yayın akışından kaldırdı Beyaz Show'da neler oluyor?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

Ancak kanal yönetiminden Beyaz Show'un ekrana gelip gelmeyeceği yahut neden ekranda olmayacağına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

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