Kanal D Arka Sokaklar'ı pat diye yayından kaldırdı bu akşam yok!

Kanal D'nin yıllara direnen dizisi Arka Sokaklar dizisini 13 Nisan akşamı yani bu akşam bekleyen izleyici yayın akışını görür görmez şoke oldu. Kanal D, Arka Sokaklar 477.yeni bölümünü yayından kaldırıldı. Şuan Kanal D yayın akışından görülmeyen Arka Sokaklar yeni bölümü neden yok neden yayınlamayacak?

Arka Sokaklar'ın 477.yeni bölümü Hüsnü Çoban'ın her iki oğlunun hapse girmesi nedeniyle seyirdi tarafından merak bekleniyordu ancak Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine kolaj bölümü konuldu.