Kanal D Arka Sokaklar'ı pat diye yayından kaldırdı bu akşam yok!

Kanal D'nin yıllara direnen dizisi Arka Sokaklar dizisini 13 Nisan akşamı yani bu akşam bekleyen izleyici yayın akışını görür görmez şoke oldu. Kanal D, Arka Sokaklar 477.yeni bölümünü yayından kaldırıldı. Şuan Kanal D yayın akışından görülmeyen Arka Sokaklar yeni bölümü neden yok neden yayınlamayacak?
Arka Sokaklar'ın 477.yeni bölümü Hüsnü Çoban'ın her iki oğlunun hapse girmesi nedeniyle seyirdi tarafından merak bekleniyordu ancak Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine kolaj bölümü konuldu.
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Her Cuma akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar Cuma akşamı kolaj bölümü ile ekrana geliyor.
Nedeninin Kanal D'nin 21.30'da yayın akışına eklediği Miraç Kandili Özel programı olduğu belirtiliyor. Dizi önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekrana gelecek.
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