Kanal D Arka Sokaklar'ı pat diye yayından kaldırdı bu akşam yok!

Kanal D 13 Nisan Cuma Arka Sokaklar 477.yeni bölüm neden yok? Kanal D Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü yayın akışından çıkardı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümü neden yayınlanmadı? İşte cevabı...

Kanal D Arka Sokaklar'ı pat diye yayından kaldırdı bu akşam yok!

Kanal D'nin yıllara direnen dizisi Arka Sokaklar dizisini 13 Nisan akşamı yani bu akşam bekleyen izleyici yayın akışını görür görmez şoke oldu. Kanal D, Arka Sokaklar 477.yeni bölümünü yayından kaldırıldı. Şuan Kanal D yayın akışından görülmeyen Arka Sokaklar yeni bölümü neden yok neden yayınlamayacak?

118
Kanal D Arka Sokaklar'ı pat diye yayından kaldırdı bu akşam yok!

Arka Sokaklar'ın 477.yeni bölümü Hüsnü Çoban'ın her iki oğlunun hapse girmesi nedeniyle seyirdi tarafından merak bekleniyordu ancak Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine kolaj bölümü konuldu.

218
Kanal D Arka Sokaklar'ı pat diye yayından kaldırdı bu akşam yok!

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Her Cuma akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar Cuma akşamı kolaj bölümü ile ekrana geliyor.

318
Kanal D Arka Sokaklar'ı pat diye yayından kaldırdı bu akşam yok!

Nedeninin Kanal D'nin 21.30'da yayın akışına eklediği Miraç Kandili Özel programı olduğu belirtiliyor. Dizi önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekrana gelecek.

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro