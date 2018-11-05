Kanal D Arka Sokaklar dizisine bomba transfer! Ünlü isim her şeyi karıştıracak

Kanal D'nin yıllardır reytinglerde zirveyi zorlayan dizisi Arka Sokaklar'a yeni bölümde bomba bir oyuncu katılıyor. Yeni bölüm fragmanında görünen ünlü oyuncu Yasemin Öztürk konuk oyuncu olarak diziye dahil oldu.

Kanal D Arka Sokaklar dizisine bomba transfer! Ünlü isim her şeyi karıştıracak

Kanal D ekranlarında Cuma günlerinin vazgeçilmezi olmayı başaran Arka Sokaklar dizisinin 9 Kasım'da yayınlanacak olan bölümüne yeni bir oyuncu dahil oluyor. 13. sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören diziye yeni bölümde ünlü sinema ve dizi oyuncusu Yasemin Öztürk, konuk oyuncu olarak katılacak.

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Kanal D Arka Sokaklar dizisine bomba transfer! Ünlü isim her şeyi karıştıracak

TÜRKER İNANOĞLU GERİ DÖNMÜŞTÜ! Duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun patronu olduğu Erler Film imzalı dizi, geçen hafta 493. bölümüyle seyirciyle buluşmuş ve Engin Komiser rolüne hayat veren İlker İnanoğlu projeye geri dönmüştü. Seyirciyi heyecanlandıran Türker İnanoğlu'nun ardından bir transfer bombası da bu bölümde gerçekleşiyor.

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Kanal D Arka Sokaklar dizisine bomba transfer! Ünlü isim her şeyi karıştıracak

Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi usta oyuncuların başrol oynadığı diziyi Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul kaleme alıyor.

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Kanal D Arka Sokaklar dizisine bomba transfer! Ünlü isim her şeyi karıştıracak

ÖRGÜT ÜYESİ OLACAK Genel koordinatörlüğünü Yılmaz Ekmekçi'nin üstlendiği fenomen dizinin kadrosuna son olarak Yasemin Öztürk konuk oyuncu olarak oldu. Öztürk, 'Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın hapse attırdığı örgüt üyesi eski polis Nimet karakterine hayat verdi.

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