Kanal D Arka Sokaklar dizisine bomba transfer! Ünlü isim her şeyi karıştıracak

Kanal D'nin yıllardır reytinglerde zirveyi zorlayan dizisi Arka Sokaklar'a yeni bölümde bomba bir oyuncu katılıyor. Yeni bölüm fragmanında görünen ünlü oyuncu Yasemin Öztürk konuk oyuncu olarak diziye dahil oldu.

Kanal D ekranlarında Cuma günlerinin vazgeçilmezi olmayı başaran Arka Sokaklar dizisinin 9 Kasım'da yayınlanacak olan bölümüne yeni bir oyuncu dahil oluyor. 13. sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören diziye yeni bölümde ünlü sinema ve dizi oyuncusu Yasemin Öztürk, konuk oyuncu olarak katılacak. Twitter

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TÜRKER İNANOĞLU GERİ DÖNMÜŞTÜ! Duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun patronu olduğu Erler Film imzalı dizi, geçen hafta 493. bölümüyle seyirciyle buluşmuş ve Engin Komiser rolüne hayat veren İlker İnanoğlu projeye geri dönmüştü. Seyirciyi heyecanlandıran Türker İnanoğlu'nun ardından bir transfer bombası da bu bölümde gerçekleşiyor. Twitter

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Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi usta oyuncuların başrol oynadığı diziyi Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul kaleme alıyor. Twitter

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