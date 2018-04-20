Kanal D anlaşamadı o dizinin finali bu Haziran'da!

Kanal D izleyicileri, çok sevdiğiniz, yeni bölümlerini merakla beklediğiniz o dizi ile vedalaşma vakti. Kanal D'nin çok sevilen bir dizisinin yapım şirketinin anlaşamadığı ve dizinin bu sezon sonunda final yapacağı iddia edildi. Peki o dizi hangi dizi.

Kanal D anlaşamadı o dizinin finali bu Haziran'da!

2018-2019 yayın sezonu yavaş yavaş kapanıyor. Tabi durum peşpeşe biten dizilerin ayak seslerini, yaz ekranının fısıltıları demek. Birçok kanal, ikon haline gelmiş dizileriyle bu sezon sonu vedalaşacak. Bu kanallardan bir Kanal D. Peşpeşe final haberleri gelen Kanal D'den çok sevilen bir dizinin daha biteceğine dair haberler geliyor. Peki Kanal D hangi diziyi bitirecek? Yapım şirketinin anlaşamadığı o dizi hangisi? İşte son iddialar...

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Kanal D anlaşamadı o dizinin finali bu Haziran'da!

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ'NE ERKEN FİNAL; büyük umutlar ve beklentilerle başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yayın hayatı çok sürmedi. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin kısa süre sonra biteceği ve final kararının set ekibine duyurulduğu iddia edilmişti. Kanal D'nin biten dizileri sadece bununla mı sınırlı, hayır.

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Kanal D anlaşamadı o dizinin finali bu Haziran'da!

VATANIM SENSİN KESİN FİNALE KOŞUYOR; Kanal D ekranlarında büyük bir beğeni ile takip edilen Vatanım Sensin, bu sezon final yapacak. Olay örgüsü ve sıkı oyuncu kadrosu ile göz dolduran Vatanım Sensin, son günlerini yaşıyor.

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Kanal D anlaşamadı o dizinin finali bu Haziran'da!

SIRADA SİYAH BEYAZ AŞK VAR; başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın yer aldığı Siyah Beyaz Aşk'ın final fısıltıları geliyordu. Nedeni ise ortalama reytingleriydi. Halbuki çok sevilen bir diziydi. Siyah Beyaz Aşk ve final hakkında sonra gelen haberler şu şekilde.

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