Kanada'yı karıştıran seri katil! Türk kurbanını da...

Kanada'yı karıştıran seri katil! Türk kurbanını da...

Kanada, bahçıvanlık yapan 66 yaşında bir adamın işlediği 5 cinayetin ortaya çıkmasıyla sarsıldı. Eşcinsel bireyleri hedef aldığı aktarılan adam öldürdüğü kişiler arasında bir Türkiye vatandaşı bulunuyor. Kanada'nın Toronto kentinde bahçıvanlık yapan Bruce McArtuhur'un (66) daha önce uzun süredir kayıp olan 5 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. 18 Ocak'ta gözaltına alınan McArthur'un çok daha fazla kişiyi öldürmüş olabileceğinden şüpheleniyor.

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Kanada'yı karıştıran seri katil! Türk kurbanını da...

McArthur'un kurbanlarından birinin 43 yaşındaki Türkiye vatandaşı Selim Esen olduğu ortaya çıktı. Türk vatandaşı olan Selim Esen (43), 15 Nisan 2017'den bu yana kayıp olarak aranıyordu. Esen, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezundu.

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Kanada'yı karıştıran seri katil! Türk kurbanını da...

İngiliz Daily Mail gazetesi, McArthur'un çalıştığı 30 mekanın polis tarafından arandığını ve daha fazla kurban olup olmadığı konusunda soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

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Kanada'yı karıştıran seri katil! Türk kurbanını da...

Seri katilin diğer kurbanları (soldan sağa): Sorush Mahmudi, Dean Lisowick, Andrew Lisowick, Andrew Kinsman, Majeed Kayhan

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