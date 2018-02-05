Kanada'yı karıştıran seri katil! Türk kurbanını da...

Kanada, bahçıvanlık yapan 66 yaşında bir adamın işlediği 5 cinayetin ortaya çıkmasıyla sarsıldı. Eşcinsel bireyleri hedef aldığı aktarılan adam öldürdüğü kişiler arasında bir Türkiye vatandaşı bulunuyor. Kanada'nın Toronto kentinde bahçıvanlık yapan Bruce McArtuhur'un (66) daha önce uzun süredir kayıp olan 5 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. 18 Ocak'ta gözaltına alınan McArthur'un çok daha fazla kişiyi öldürmüş olabileceğinden şüpheleniyor.