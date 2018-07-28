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Kanada'da Yahudi grup mahkeme kararıyla yaşadıkları bölgeden çıkarıldı

Kanada'da Yahudi grup mahkeme kararıyla yaşadıkları bölgeden çıkarıldı

Kanada'da bir şehirde toplu halde yaşayan 60 civarındaki Hasidik Yahudisi, çevre sakinlerinin şikayetlerini dikkate alan mahkeme tarafından bölgeden çıkarıldı.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 07:21 - Güncelleme: 28-07-2018 07:21

Montreal kentine 100 kilometre uzaklıktaki Sainte-Agathe-des-Monts bölgesi sakinleri, aynı yerde yaşayan 60 kadar Hasidik Yahudisi hakkında bazı gerekçelerle şikayetçi oldu.

Şikayetleri karara bağlayan mahkeme, söz konusu grubun şehirden çıkarılmasına hükmetti.

Sainte-Agathe-des-Monts Belediye Başkanı Denis Chalifoux, kasabanın kuzeyindeki Hasidik Yahudilerinin tahliyelerinin tamamlandığını açıkladı.

Chalifoux, grubun yaşadıkları evleri yerel bir ibadethane ve yurt olarak kullandıklarını, her yıl yaz ayları boyunca özellikle genç Yahudilerin gelip gittiğini belirterek, çevre sakinlerinin, binaların etrafına çöp yığılması, gece geç saatlere kadar devam eden yüksek sesli müzik ve toplantılar nedeniyle şikayetçi olduklarını anlattı.

Quebec Eyalet Yüksek Mahkemesinin şikayetleri karara bağladığını aktaran Chalifoux, grubun kanunları ihlal ettiğine, mesken olarak ruhsat verilen binaları ibadethane, yaz okulu ve yurt olarak kullandığına hükmettiğini bildirdi.

Başkan Chalifoux, 60 kadar gencin, her yaz geçici olarak kaldığı evlerde komşuları rahatsız eden yüksek sesle toplantılar düzenlediğini dile getirerek, "Sıkıntı yaratıyorlardı. Yaşadıkları evlerin her yerinde çöpler vardı. Gecenin 02.00'sine kadar bateri çalıyorlar ve yüksek sesle şarkılar söylüyorlardı. Kasaba sakinleri 2015 yılından bu yana çok sayıda mektup ve sözlü uyarı ile sorunu çözmek için uğraşıyordu." diye konuştu.

Hasidik Yahudileri
Genel olarak Hasidizm, 18. yüzyıl Polonya'sında ortaya çıkan ve gücünü halktan alan bir dini hareket olarak tanımlanıyor. Kelime anlamı "dindarlık" olan hareketin bağlılarına ise "dindarlar" anlamına gelen "Hasidikler" deniliyor.

Hasidik Yahudilerini diğer Yahudi gruplarından ayıran özellikler; giyimleri, adetleri ve dini hayatlarını her alana yaymaları olarak gösteriliyor.

Bu topluluk, siyonizme karşı olmalarıyla biliniyor. "Siyonist Yahudiler" ve "siyonist olmayan Yahudiler" ayrımı yaparak, Müslümanların ve Yahudilerin bir arada barışçıl şekilde yaşayabileceklerine inanan Hasidik Yahudileri, İsrail devletini tanımıyor.

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Kaynak : AA

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