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Kanada'da araç yayaların arasına daldı çok sayıda ölü ver

Kanada'da araç yayaların arasına daldı çok sayıda ölü ver

KANADA’nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına girmesi sonucu 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 07:20 - Güncelleme: 24-04-2018 07:20

Kanada'nın Toronto kentinde, bir aracın yayaların arasına dalması sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Olayda 15 kişi de yaralandı.

Kanada'nın Toronto kentinde kiralık bir minibüs ile yayaların arasına dalarak 10 kişinin ölümüne yol açan kişinin kimliği belli oldu. Kanada polisi, saldırganın 25 yaşındaki Alek Minassian olduğunu açıkladı. Yayalara çarptıktan sonra olay yerinden kaçan Minassian'ın polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının görüntüleri de, çevrede bulunanların cep telefonları ile kaydedildi.

SALDIRGAN "ÖLDÜR BENİ" DİYE YALVARDI
Kendisini yakalayan polise belinden çıkardığı silahı doğrultan Minassian, silahı atmasını söyleyen polise 'öldür beni' diyerek yalvardı. Soğukkanlılığını koruyan polis ise saldırganı silahını atmaya ikna ettikten sonra kelepçeleyerek gözaltına aldı.

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Kaynak : DHA

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