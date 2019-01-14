Kanada Başbakanı Trudeau’nun ikizi Afganistan’da ortaya çıktı

Afganistan'ın Badahşan eyaletindeki düğünlerde halk şarkıları söylerken TV'deki yetenek yarışması 'Afgan Star'a katılarak kaderi değişen Abdul Selam Meftun, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 'kayıp ikizi' olarak küresel çapta ilgi görmeye başladı. 29 yaşındaki kıvırcık saçlı, kalın kaşlı türkücünün Justin Trudeau ile benzerliği ekrana çıkar çıkmaz jürinin ve izleyicilerin dikkatini çekti.

TANIŞMAK İSTİYOR Programa katılana dek 23. Kanada Başbakanı'nın adını duymamış olan Abdul Selam Meftun, artık Justin Trudeau ile benzerliği üzerinden yarışmayı kazanmayı ve 'kayıp ikiziyle' tanışmayı umuyor.

Yarışmanın son 8'ine kalmayı başaran Meftun, Fransız haber ajansı AFP'ye "İnsanlar artık benim asıl ismimi unuttu. Beni 'Justin Trudeau' diye çağırıyorlar. Bense sosyal medyadaki fotoğrafları görene dek Justin Trudeau hakkında hiçbir şey bilmiyordum" dedi.