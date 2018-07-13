Kanada Başbakanı Trudeau’dan olay hareket! Belçika başbakanının eşini...

KANADA Başbakanı Justin Trudeau, Brüksel'deki NATO üyesi ülkelerin akşam yemeğinde Belçikalı mevkidaşı Charles Michel'i görmezden gelerek eşine sarılıp öptü.Yayınlanan videoda, Kanada Başbakanı'nın önce Belçikalı mevkidaşına el uzattığı ancak sonra fikrini değiştirerek eşine sarıldığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: Bazı Twitter kullanıcıları bu hareketi yersiz buldu.

@jmask rumuzlu kullanıcı, "Ev sahibi ülkenin (Belçika) liderine böyle saygısızca davranmak çok kaba" diye yazdı.

Bir diğer kullanıcı ise "Kanada'yı uluslararası düzeyde rezil etme çabası olmadan geçen gün sayısı: 0" dedi.

Bir yorumda da şu ifadeye yer verildi: "Ayıp. Ülkeyi yöneten insanı görmezden gelerek hemen eşine yöneldi".

@JustChris2018 öfkesini, "Bu belki bir şaka ama biz şakalardan bıktık" ifadesiyle dile getirdi.

Ancak Kanada liderini savunanlar da oldu. Bazı Twitter kullanıcıları Michel'in, Trudeau'nun hareketini teveccühle karşıladığına dikkat çekti.

@joeymacjoeface, "Yapmayın, onun şaka yaptığı ortada. Espri anlayışına sahip olun" sözleriyle Trudeau'yu savundu.

Bir diğer kullanıcı bu görüşe şu sözlerle katıldı: "Kesinlikle, bu bariz bir şaka".