Kan gruplarına göre kanser riskleri

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, kan gruplarına göre insanların kanser ve birçok hastalık taşıma riskinin farklılık gösterdiği ortaya çıktı.

Kan gruplarına göre kanser riskleri

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, kan gruplarına göre insanların kanser ve birçok hastalık taşıma riskinin farklılık gösterdiği ortaya çıktı. Bu büyük çaplı araştırmada elde edilen bilgilere göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında azımsanamayacak kadar belirgin bir bağlantı var. 55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

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Kan gruplarına göre kanser riskleri

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi. Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

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Kan gruplarına göre kanser riskleri

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor. Beslenme, spor alışkanlığı gibi bir dizi önemli faktör de söz konusu fakat kan grubu 0 olanların birçok önemli hastalığa yakalanma riski daha düşük.

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Kan gruplarına göre kanser riskleri

Daha önceki araştırmalara göre de, hemen hemen bütün kanser türlerinin A ve AB kan gruplarına karşı büyük ilgili duyduğunu ortaya koymuştu. Kansere karşı şanslı kan grubunu ise 0 grubu oluşturuyor. D'Adamo'nun araştırmalarına göre kanser ve kan grupları arasındaki ilişki şöyle:

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