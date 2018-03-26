Kan gruplarına göre kanser riskleri

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, kan gruplarına göre insanların kanser ve birçok hastalık taşıma riskinin farklılık gösterdiği ortaya çıktı. Bu büyük çaplı araştırmada elde edilen bilgilere göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında azımsanamayacak kadar belirgin bir bağlantı var. 55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.