Kan grubuna göre beslenme modeli nedir? Nasıl yapılır?

0, A, B ve AB gruplarına göre özel olarak yazılmış beslenme modelleri sizlere daha sağlıklı ve bilinçli bir hayat sunmayı vadediyor...

Kan grubuna göre beslenmek oldukça eski zamanlara dayalı bir diyet modeli. 1900'lü yılların başında kan grupları bulunduktan sonra ortaya çıktığı bilinen bu beslenme programının amacı, her besinin her grupta farklı bir etki göstermesi ve doğru yiyeceklerin tüketilerek daha sağlıklı bir hayata devam edilmesi... Kilo vermek isteyenler ve sağlıklı bir yaşam devam ettirmeyi arzulayanlar kan grubuna göre beslenme diyetini uygulayabilir.

Twitter

Facebook 1 8

A tipi kana sahip olanlar; A tipi kanı olan insanlar için vejetaryen bir diyet önerilmektedir. Bu kan grubuna sahip kişilerin, düşük mide asit seviyelerine sahip oldukları, hayvansal protein ve yağları çok iyi sindiremedikleri söylenir. Bu yüzden meyve, sebze ve tahıl yemeleri öneriliyor. Tüketilen meyve ve sebzelerin ise en doğal durumda olması gerektiği vurgulanıyor. A grubu insanları! Hayatınızdan katkı maddeli yiyecek ve içecekleri çıkarın. Taze ve organik bir yaşama merhaba deyin...





Twitter

Facebook 2 8

B tipi kana sahip olanlar; Dr. Peter J. D'Adamo'nun 1996'da yayınladığı kitaba göre; B tipi kan grubuna sahip kişilerin omnivor olduğu kabul edilir. Bu yüzden çeşitli yiyecekleri yiyebilirler. Bununla birlikte, mısır, buğday, domates ve yer fıstığı gibi yiyecekler kilo alımına, yorgunluğa ve hipoglisemiye neden olabilir. B tipi kan grubuna sahip kişilerin kaçınması gereken başka bir yiyecek ise tavuk. Yağsız bir et olmasına rağmen, B kan grubu olan kişilerde felç ve bağışıklık bozukluklarına neden olabilir. Tavuğu kuzu, keçi veya tavşan etiyle değiştirmek daha iyidir.





Twitter

Facebook 3 8