Kan donduran tehdit! Polislikten atılırsam seni de kızını da...

İSTANBUL’da yaşayan ve iş güvenliği firmasında denetmen olarak çalışan bir çocuk annesi Zeren Y. ile polis Ali K., 2016’da tanışıp arkadaş oldu. Ali K. birkaç ay sonra Zeren Y.’nin evine taşındı. İyi bir gelire sahip Zeren Y., bir süre sonra Ali K.’nın isteği üzerine işinden ayrıldı. Çift, Zeren Y. hamile kalınca 4 Kasım 2017’de evlendi.

KARNIMA TEKME ATARAK BEBEĞİMİ DÜŞÜRDÜ... Milliyet'in haberine göre, Zeren Y.’nin iddiasına göre, birkaç hafta sonra yaşadıkları bir kavga sonrasında Ali K. karnına tekme atıp üzerine oturarak beş haftalık bebeğinin düşmesine neden oldu. Bebeğini kaybettikten sonra tehdit edildiği için belli bir süre Ali K. ile yaşamaya devam etti fakat kavgaları bitmedi.

ÜÇ KAVGALARI KARAKOLLUK OLDU... Zeren Y. ile Ali K. arasındaki kavgalardan üçü polise de yansıdı. Zeren Y., ilkinde karakolda şikayetçi olmaması konusunda ikna edildi, ikincisinde karakola bile götürülmedi. Polis aracıyla birkaç tur attırıldıktan sonra evine getirildi. Üçüncüsünde ise Ali K., polislerle konuşarak gelmemelerini istedi. Zeren Y., bu süreçte Alo 183’ü arayarak yardım talep etti ama sonuç alamadı.

KIZINI DA ALIP BAŞKA EVE TAŞINDI... Ali. K’dan ayrılmaya karar veren Zeren Y., ilk evliliğinden olan kızını da alarak başka bir eve taşındı ve savcılığa başvurarak korunma talep etti. Savcılık, Ali K. için üç ay eve yaklaşmama kararı verdi. Zeren Y., Büyükçekmece Aile Mahkemesi’ne açtığı davada da, Ali K.’nın sürekli kendisine hakaret ettiğini ve şiddet uyguladığını ve bebeğini düşürdüğünü iddia etti. Zeren Y.’nin şikayeti üzerine Ali K. hakkında adli ve idari soruşturma açıldı.

EĞER POLİSLİKTEN ATILIRSAM SENİ DE KIZINI DA ÖLDÜRÜRÜM... Zeren Y., Ali K. ve kardeşinin tehditlerinin sürdüğünü belirterek şunları anlattı: “Beni, ‘Eğer işimden olursam, kızınla seni öldürürüm’ diye tehdit ediyor. Dün de kardeşi arayıp, ‘Seni kızınla terbiye edeceğiz’ diye tehdit etti. Hemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundum. Bu adam yüzünden işimden oldum, darp edildim ve bebeğimi düşürdüm. Bu adam özel harekatçı olduğu için korunuyor. Bunların amaçları beni korkutmak, evet başta korkuyordum ve sustum ama artık korkmuyorum, ne olacaksa olsun.”



NAFAKAYI DA ÖDEMİYOR... Avukat Yaşar Öksüz ise şunları aktardı: “Müvekkilim, evlilik birliğinde ‘işkence’ olarak nitelendirilecek fiziksel şiddet fiilleri ile karşı karşıya kalmıştır. Bu husustaki raporları boşanma dosyasına sunduk. Mahkeme, bu hususları da dikkate alarak tedbiren bir miktar nafakaya hükmetti. Ancak davalı koca, nafaka bedellerini ödemeyerek müvekkile yönelik ekonomik baskısını artırmaya çalışmaktadır. Bu sebeplerle tarafımızca şikâyette bulunulmuştur. Boşanma davasının açılmasından hiçbir kusuru bulunmayan müvekkilin ve aynı durumdaki kadınların, yaşadığı mağduriyetin tazmin edilmesi en büyük önceliğimizdir. Şahsın erkek kardeşi hakkında da suç duyurusunda bulunduk.”