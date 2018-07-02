Kan donduran olay: 5 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı!

Olay, saat 12.30 sıralarında, Develi ilçesine bağlı Tren Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre, 5 yaşındaki erkek çocuğunu elinden tutarak, apartmanın bodrum katına götürdü. Aynı binada oturan ve eşinin polis olduğu öğrenilen bir kadın, çocuğu bodruma götürürken gördüğü Hüseyin D.’den şüphelenerek, emniyete haber verdi.