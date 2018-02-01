Kan donduran olay! 16 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki Suriyeli kıza...

BURDUR'un Bucak ilçesinde Suriyeli komşusunun 6 yaşındaki kızını çay ve şeker verme bahanesiyle kandırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
ÇAY VE ŞEKER VEREYİM: Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesi Cami Mahallesi'nde önceki gün F.K.(16) isimli şüpheli, komşuları Suriye uyruklu ailenin 6 yaşındaki M.E. isimli kızını çay ve şeker vermek bahanesiyle evine çağırdı.
ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI: Şahsın evde çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli F.K. "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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