Kan donduran iğrençlik! Tecavüz, erkeklere satmak ve hırsızlık

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da yaşayan 19 yaşındaki R.A.’nın hayatını kabusa çeviren olay 4 yıl önce başladı. İddialara göre, o zamanlar lise öğrencisi olan genç kız Burhan A. isimli bir kişi ile tanıştı. Bir süre sonra Burhan A. küçük kıza zorla cinsel saldırıda bulundu.

TECAVÜZ EDİP BAŞKA ERKEKLERE SATMAYA ÇALIŞTI: Burhan A., birlikte oldukları cinsel içerikli görüntülerin resmini çektiği, bu resimleri ailesine göstereceğini belirterek R.A’yı arkadaşlarına pazarlamaya çalıştı.

ZORLA HIRSIZLIK YAPTIRDI: Bununla yetinmedi küçük kızı çalıştığı marketten hırsızlık yaparak para getirmesini istedi. Korkusundan ailesine durumu anlatamayan R.A., marketten çaldığı paraları Burhan A.’ya verdi. Hırsızlık ortaya çıkınca R.A. gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamada R.A. başından geçenleri tek tek anlattı. Bunun üzerine Burhan A. tutuklandı.

SAVUNMASINA BAKIN HELE: Savcı cinsel saldırı ve şantaj suçlarından Burhan A.’nın 27 yıla, arkadaşları Bulut K. ile İsmail T.’nin de cinsel saldırı suçundan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Burhan A., “Ben bu suçu işleyecek kadar namussuz değilim” dedi. Duruşma ertelendi.







