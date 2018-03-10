Kan donduran görüntüler… Gereği derhal yapıldı!

Yeni doğan bir bebeğin ensesini ve alnını elleriyle sıkıştıran bir hemşireyi yansıtan görüntüler, sosyal medyaya sızdı. Seslerin de yansıdığı videoda, hemşirenin meslektaşları, bu insanlık dışı uygulamaya müdahale etmek yerine arkada kıkır kıkır gülerken duyuluyor.

Hastane tarafından yapılan inceleme sonucu hemşirelerin bulunduğu ve derhal görevlerinden uzaklaştırıldıkları belirtildi.

İngiliz Daily Star gazetesine yansıyan haberde, adı anılmayan hemşirelerin lisanslarının iptal edildiği ve herhangi bir hastanede bir daha görevlerini ifa edemeyecekleri vurgulandı.

Habere göre; görüntüler, bebeğin idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gördüğü 10 günlük süre zarfında çekildi.

Bebeğin babası ise Suudi medyasına verdiği demeçte, görüntüler karşısında şoke olduklarını ve dehşete düştüklerini söyledi.