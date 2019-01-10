Kan donduran görüntü: Görenler şoke oldu!

Korkuluk demiri, Fehmi Çeviren'in sağ ayağına saplandı. Acı içindeki Çeviren'i görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri, ayağına korkuluk demiri saplanan Çeviren'i kurtarmak için çalışma yaptı.