Kan donduran görüntü: Görenler şoke oldu!

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken kayıp düşen inşaat işçisi Fehmi Çeviren'in (35) sağ ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. Ayağındaki demirle hastaneye götürülen Çeviren, tedaviye alındı.
Anahtarını içeride unutunca evine balkondan girmeye çalışan, evli ve 3 çocuk babası Fehmi Çeviren, birinci katta oturan akrabalarının balkonundan ikinci kattaki dairesine tırmanmaya çalıştı. Ancak dengesini yitiren Çeviren, evin bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü.
Demir kesme makasıyla ayağa saplanan demir, korkuluklardan ayrıldı. Fehmi Çeviren, ağına saplı demirle birlikte, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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