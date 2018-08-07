Kan donduran görüntü! Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler...

Ankara'da çekilen görüntülerde, kamyonun arkasına bağlanan atın sürüklendiği fark ediliyor. Sosyal medyada ata işkence yapanlara tepki gösterildi.
Türkiye’de son dönemde hayvanlara yönelik vahşet artarken kamuoyundan da tepkiler artıyor.
Ankara'da çekilen görüntülerde, kamyonun arkasına bağlanan atın sürüklendiği fark ediliyor.
Görüntüleri çekenlerin ise, "Ay yazık ya" dedikleri görülüyor.
Ankara Trafik sayfasının paylaştığı videonun, Ankara'nın Mühye Köyü'nde çekildiği belirtilirken, sosyal medyada da ata işkence yapanlara büyük tepki gösterildi.
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