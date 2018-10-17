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Kan donduran diyaloglar! Cemal Kaşıkçı öldürüldüğü anın ses kaydı...

Kan donduran diyaloglar! Cemal Kaşıkçı öldürüldüğü anın ses kaydı...

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülüp 15 parçaya ayrıldığı iddia edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında 11 dakikalık ses kaydı iddiasına yeni bir iddia daha eklendi. Yeni Şafak o ses kaydına ait olduğunu iddia ettiği diyalogları yayınladı...

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 12:54 - Güncelleme: 17-10-2018 13:29

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kan donduran iddialara bir yenisi eklendi. Yeni Şafak gazetesi Cemal Kayıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin odasında vahşice katledilmesine ait olduğunu iddia ettiği ses kaydının dökümünü yayınladı. Oradaki diyaloglar kan donduruyor.

BİR DEĞİL BİRÇK SES KAYDI VAR... Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki vahşi cinayetle ilgili birden çok ses kaydı olduğu belirtilen haberde, kayıtların birinde dün apar topar Riyad’a kaçan başkonsolos Muhammed Uteybi infazın konsolosluğun dışında yapılmasını istediği ancak "Yaşamak istiyorsan sus!” cevabı aldığı belirtildi.

ÖNCE PARMAKLARI SONRA KAFASI KESİLDİ... Konsolosluğa belge için giden Kaşıkçı’ya korkunç işkenceler yapıldığı belirlendi. Sorgu sırasında önce parmakları koparıldı ardından kafası kesilerek öldürüldü.

BU OLAYI DIŞARDA YAPIN, BAŞIMI BELAYA SOKACAKSINIZ... Başkonsolos Uteybi’nin, işkence sırasında “Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız” diye itiraz ettiği duyuluyor. Bir başka ses kaydında ise Uteybi, “Arabistan’a geldiğinde yaşamak istiyorsan sus!” diye uyarılıyor.

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CESEDİ PARÇALARKEN İZLEYENLERE MÜZİK DİNLETTİ... ABD'de yayın yapan Wall Street Journal gazetesi bugünkü manşetinde "Suudi suikast timi Kaşıkçı'yı, el-Uteybi'nin önünde önce dövdü, sonra ilaçla uyuttu, öldürülen Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı" iddiasına yer vermişti. Haberde, Salih el Tubaygi'nin, Kaşıkçı'nın cesedini parçalarken çevredekilerden müzik dinlemelerini istediği de aktarılmıştı.

AL JAZEERA: KESME İŞLEMİ 7 DAKİKA SÜRDÜ... Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nin haberine göre de Cemal Kaşıkçı, Konsolosluk binasında öldürüldükten sonra cesedi burada parçalara ayrıldı. 7 dakika süren cesedin parçalama işlemini ise Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy'i gerçekleştirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Öylece gittiler. 17 Ekim 2018 14:36 Herifler ellerini kollarını sallayarak gittiler ya laa. Muzmuydu, çatladıkapımıydı neydi o?

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