Kan donduran cinayeti katilin 4 yaşındaki kızı anlattı

Balıkesir'de evlerinin balkonunda otururken iki kişinin halı taşıdığını gören vatandaşlar hırsızlık şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine hırsızlık ihbarı ile gelen polis ekipleri boş bir arazide erkek cesediyle karşılaştı.

CESEDİ TAŞIDIKLARI HALIYI YIKADILAR: İlk anda kimliği belli olmayan cesedin Maltepe mahallesinde yalnız yaşayan Arif Savaş (80) olduğunu tespit eden ekipler geniş soruşturma başlattı.

Savaş'ın ailesi ve yakın çevresinden aldıkları bilgileri toplayan cinayet büro ekipleri öldürülen Arif Savaş'ın, 4 yaşında kızı ve 5 yaşında oğlu olduğu öğrenilen ve aynı mahallede oturan komşusu Osman Ö.'ye maddi yardımda bulunduğunu tespit ettiler. Osman Ö.'nin sabah saatlerinde evinin önünde halı yıkadığı bilgisini de alan ekipler soruşturmayı derinleştirince korkunç cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı.

KAFASINA SOPAYLA VURUP YASTIKLA BOĞMUŞLAR: Osman Ö.'nün arkadaşı Şahin Ö. ile birlikte Arif Savaş'ı evlerine davet ederek 2 çocuğun gözleri önünde yaşlı adamın kafasına sopa ile vurup ardından yastıkla boğarak öldürdükleri öğrenildi. Yaşlı adamı vahşice katledip halıya sararak boş bir araziye atan katil zanlıları ardından maktulün evine girerek para ve ziynet eşyası aradı. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in takip ettiği olayda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Arif Savaş'ı öldüren Osman Ö.'nün 4 yaşındaki kızıyla pedagog eşliğinde görüşerek cinayetin ayrıntılarını öğrendi. Korkunç cinayete şahit olan iki kardeş, Devlet korumasına alınırken mahkemeye çıkarılan Osman Ö. ve Şahin Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.