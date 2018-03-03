Kamyonetten yavru aslan çıktı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada yavru aslan ve köpek ile çok sayıda çeşitli türlerde papağan, keçi ve muhabbet kuşu ele geçirildi.

Kamyonetten yavru aslan çıktı

Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen aslan yavrusu, keçi, baykuş ve papağan gibi yüzlerce hayvan bulundu. dirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala Sultanköyü köyünde M.K idaresindeki kamyoneti durdurdu.

18
Kamyonetten yavru aslan çıktı

Kamyonetin kasasında, aslan yavrusu, köpek yavrusu,123 cennet papağanı,150 sultan papağanı, 120 muhabbet kuşu, 24 Asya minyatür keçisi, 2 kar baykuşu, 6 amazon cinsi papağan ve 42 güvercin olduğu tespit edildi.

28
Kamyonetten yavru aslan çıktı

Hayvanların yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlendi. Olayla ilgili sürücü M.K ile M.Ö gözaltına alındı. Keşan Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen hayvanlar, İstanbul Polenezköy Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

38
Kamyonetten yavru aslan çıktı

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro