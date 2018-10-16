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Kamyonetin göle batma anı saniye saniye kaydedildi!

Kamyonetin göle batma anı saniye saniye kaydedildi!

SAMSUN'un Ayvacık ilçesindeki Baraj Gölü'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kamyonet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. İşte saniye saniye kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği anlar...

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 16:16 - Güncelleme: 16-10-2018 16:16

Kaza, Samsun'un Ayvacık ilçesi Samsun-Ayvacık yolu Eyüp Sultan Mahallesi Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Ayvacık istikametine seyreden Turan Sarıoğlu'nun (55) kullandığı 55 AF 434 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak baraj gölüne uçmuş, sürücü boğularak hayatını kaybetmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından gölün içine batan araç çıkartılarak sürücünün cesedine araç içinde ulaşılmıştı.

KAMYONETİN BATMA ANI KAYDEDİLDİ Baraj gölüne uçan ve içinde sürücü bulunan kamyonetin batma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Vatandaş 16 Ekim 2018 17:30 Herkes seyretmiş ya la.. biride yardım edeyim dememiş.. yazık..

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