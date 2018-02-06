Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Zonguldak’ta kamyonetin kapalı kasasından sarkarak yolculuk eden kişi korku dolu anlara neden oldu. Yanından geçen araçlara bile aldırış etmeyen yolcunun o anları amatör kameraya yansıdı.

Kent merkezinde kaydedilen görüntüler adeta pes dedirtti. İstasyon Caddesi’nden Terakki Mahallesi istikametine seyir halindeki kapalı kasa kamyonetin kasasından sarkan yolcu korku dolu anlara neden oldu.Yanından geçen araçlara bile aldırış etmeyen yolcu adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Kapalı olmasına rağmen kasanın içerisine geçmek yerine sarkarak yolculuk eden vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir taraftan kasanın köşesine tutunan adam zaman zaman bir elini bıraktı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde kamyonet bir süre sonra gözden kayboluyor.

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