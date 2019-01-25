Kamyon zeminine basan işçi ilginç bir nedenle alevler içinde kaldı!

Çin'de eşine az rastlanır bir nedenle kamyonun içinde yangın çıktı. Haber servislerine düşen görüntüler yangının çıkış anını da saniye saniye gözer önüne seriyor. güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir işçinin, kamyon içindeki adama, boş alanlara yerleştirmesi için 'yanıcı özellikte malzemeden oluşan' rulolar verdiği görülüyor.

SANİYELER İÇİNDE YANGINA DÖNÜŞTÜ Bu taşıma işlemi bittikten sonra ön taraftaki adam sorunsuz bir şekilde kamyondan iniyor. Kamyonun iç tarafındaki adam da ruloların üzerinden inerken ayağının kamyon zeminine değmesiyle birlikte, statik elektrik yüzünden çıkan kıvılcım, saniyeler içinde yangına dönüşüyor ve adam alevler içinde kalıyor. Daha sonra ise, görüntüde, adamın alevler içinde yanan kamyondan yere atladığı görülüyor.