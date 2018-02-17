Kamyon terörü bir can daha aldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen feci kazada kamyonun sürüklediği araçta bulunan 23 yaşındaki mimar Melike İlhan hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre kaza, Muğla- Fethiye Karayolu Döğüşbelen mevkiinde meydana geldi. Köyceğiz'den Muğla yönüne giden mimar Melike İlhan, otomobilini emniyet şeridine park edip aracın dörtlülerini yaktı. İlhan'ın aracına, arkadan gelen Mehmet T. yönetimindeki kamyon çarptı. Kamyonun önüne katarak 30 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü İlhan araçta sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla Melike İlhan, araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İlhan'ı, ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Melike İlhan, kurtarılamadı. Genç mimarın ölüm haberi, anne ve babası ile yakınlarını yasa boğdu.

Kamyon sürücüsü Mehmet T., gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.