Kamyon şoförü hortuma böyle kafa tuttu!

HATAY’ın Hassa İlçesi Akbez Mahallesinde oluşan hortumu gören kamyon şoförü, yolculuğuna devam etti.
Aracını hortumun üzerine doğru süren kamyon şoförü, hortumun üzerinden geçerek hortuma kafa tuttu.
Kamyon şoförünün üzerinden geçmesiyle hortum etkisini kaybetti.
Amatör kameralar tarafından çekilen görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.
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