Kamyon kasasına jandarma aracını yükleyip tehlike saçtı

Adana’da D400 karayolunda kamyon kasasına yüklenen jandarma minibüsünü görenler şaşırdı.

Kasasında minibüsle trafikte ilerleyen kamyonu, yolda ilerleyen bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde 71 BC 799 plakalı kamyonun yoğun trafikte kasasındaki minibüs ile seyir halinde olduğu görüldü. Kamyon sürücüsü, çevresindeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuğuna devam etti.

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